Roma incidente su via del Foro Italico | 37enne muore a bordo di uno scooter

Leggi tutta la notizia su romatoday

(Di giovedì 19 settembre 2024) Un'altra vittima sulle strade della Capitale. A perdere la vita un uomo di 37 anni che, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo dellosu cui viaggiava. L'episodio è avvenuto alle 7 di oggi, giovedì 19 settembre, su via del, direzione San Giovanni