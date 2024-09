Roma esplosione per una fuga di gas a Torrenova | un ferito grave

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

, 19 settembre 2024 –per unadi gas in un appartamento al piano terra di una palazzina in via Rocco Pozzi a). Una persona è rimasta ferita e trasportata al Policlinico Tor Vergata in codice rosso. Sul posto cinque squadre dei vigili del Fuoco che stanno mettendo in sicurezza l'area coinvolta. (fonte: Adnkronos) Notizia in aggiornamento