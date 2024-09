Roma Dybala saluta De Rossi | Grazie per tutto il calcio è spesso ingiusto…

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 19 settembre 2024) Al termine di una giornata lunga e difficile anche per i calciatori, Pauloha volutore tramite il suo profilo Instagram l’ormai ex allenatore della, Daniele De. “Mister, non sono stati molti mesi, ma sono stati sufficienti per trasmetterci tante cose a livello sportivo e umano. Ilingiustopere ti auguro il meglio per il tuo futuro”, le parole del numero 21 del club giallorosso.De: “per, ilingiusto” SportFace.