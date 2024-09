Riuso pannelli solari per Fondazione Dynamo

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 19 settembre 2024) Erg (in foto l’ad Paolo Luigi Merli) ha inaugurato a Limestre (Pistoia), nella sede diCamp, il quarto progetto social purpose for solar revamping, programma ideato dalla società per garantire seconda vita aifotovoltaici provenienti da attività di rinnovo dei propri impianti