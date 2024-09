Ripristino dell' argine del Montone | chiuso un tratto di Tangenziale

Leggi tutta la notizia su forlitoday

(Di giovedì 19 settembre 2024) L'asse di Arroccamento, lache collega iltra via Ravegnana e Villanova, è chiusa in direzione Cesena dal chilometro 0 al chilometro 4 per intervento di emergenzaa Regione Emilia-Romagna per ildel fiume. E' tornato regolare il traffico sulla