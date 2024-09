Riccardo Cocciante | Ho subito discriminazioni per il mio aspetto avevo tanti complessi d' inferiorità perché sono piccolo

Leggi tutta la notizia su vanityfair

(Di giovedì 19 settembre 2024) Mentre è pronto a festeggiare i 50 anni dell'album Anima con un concerto all'Arena di Verona, il cantautore ricorda gli inizi. E sul presente attacca: «Serve un premio per la musica italiana, come i Grammy in America. È deplorevole che non ci siano»