Resistenza | Ok unanime Camera a legge per Giornata Internati testo passa al Senato

(Di giovedì 19 settembre 2024) Roma, 19 set. (Adnkronos) - Via libera all'unanimità dellaalla proposta di, nata su iniziativa del deputato di Forza Italia Giorgio Mulè e abbinata a quella della leghista Laura Cavandoli, per l'istituzione della "degliitaliani nei campi di concentramento tedeschi durante la Seconda guerra mondiale", cheora all'esame del. Data scelta il 20 settembre, perchè proprio in quel giorno del 1943, la Germania nazista modificò unilateralmente lo status dei militari italiani da prigionieri di guerra amilitari. Tra l'estate del 1943 e la fine della guerra furono 800mila gli italiani, militari e civili, che vennero trasferiti coattivamente nel territorio del Terzo Reich, per essere impiegati come forza lavoro nell'economia bellica tedesca.