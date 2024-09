Rai | sudoku nomine ancora senza soluzione ‘fumata bianca’ arriverà sul filo

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 19 settembre 2024) Roma, 19 set. (Adnkronos) – C’è chi si dice convinto che ilverrà risolto 24 ore prima del voto del Parlamento, non un minuto prima. La deadline per l’elezione del Cda Rai si avvicina – il 26 settembre il giorno X – ma maggioranza e opposizione naviganoa vista, seppur sia convinzione diffusa che la fumata biancacolpi di scena o nuovi rinvii. Dopo la visita di Sergio Rossi ieri a Palazzo Chigi per un faccia a faccia con Giorgia Meloni, salgono i rumors su una sua permanenza in Viale Mazzini, seppur nelle vesti di direttore generale. L’incarico di amministratore delegato, salvo sorprese, dovrebbe andare a Giampaolo Rossi, in quota Fdi, anche se, raccontano i beninformati, il suo nome nei mesi scorsi avrebbe ‘ballato’ anche in seno al partito di via della Scrofa oltre che nei piani alti di Palazzo Chigi.