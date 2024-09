Raccolta fondi | Parma per il Sudan con il Dottor Masini

Leggi tutta la notizia su parmatoday

(Di giovedì 19 settembre 2024) È stata presentata, oggi, nel corso di una conferenza stampa in Municipio, “per ilcon il”,per contribuire all’acquisto di cibo per i pazienti e per il personale del Centro Salam di cardiochirurgia di Emergency a Khartoum, in. Alla presentazione