Racalmuto omaggio agli emigrati con il musical Camicette bianche

Leggi tutta la notizia su agrigentonotizie

(Di giovedì 19 settembre 2024) Sabato 21 settembre alle 21, in piazza Crispi, andrà in scena il” di Marco Savatteri su iniziativa di “Vivi” in collaborazione con la Fondazione Teatro Pirandello di Agrigento, il Comune die la Regione siciliana in occasione dell'anno del “Turismo