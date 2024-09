PS5 Pro ha già un’edizione speciale | PlayStation celebra 30 anni

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di giovedì 19 settembre 2024) La linea dedicata all'versario comprende edizioni limitate di PS5 Pro, PS5, DualSense, DualSense Edge ePortalha annunciato una linea di hardware a tiratura limitata giusto in tempo per spingere sul mercato la sua PS5 Pro, annunciando una collezioneper il 30°versario dedicata alla gamma di console e accessori PS5. "Per