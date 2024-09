Profili e Amori | Noi pronti per il Giubileo al contrario di Viterbo perché crediamo nel territorio

Leggi tutta la notizia su viterbotoday

(Di giovedì 19 settembre 2024) Il sindaco di Bagnoregio, Luca, e l'omologo di Sutri, Matteo, rispondono dopo essere stati tirati in ballo dalla sindaca Chiara Frontini in merito ai fondi regionali per ilnon disponibili per i Comuni che in precedenza ne avevano ricevuti altri. Sul tema si è espresso