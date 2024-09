Procida Film Festival partita la 12esima edizione

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 19 settembre 2024) Tempo di lettura: 3 minutiHa preso il via ladelche fino a domenica 22 riporterà la magia del cinema nella suggestiva isola del golfo di Napoli. Diretta da Beppe Convertini la rassegna avrà il suo fulcro nel concorso con 20 cortometraggi in gara, ispirati al tema della valorizzazione del territorio; a valutarli la giuria composta dalla produttrice Paola Lucisano, l’attore Fabio Troiano, l’attrice e regista Michela Andreozzi e il casting director Armando Pizzuti. Oltre al concorso il programma del2024 comprende anche proiezioni speciali, masterclass, eventi, incontri con le star del cinema come Ornella Muti, Andrea Roncato, Giancarlo Commare, Imma Pirone, Chiara Iezzi e ancora con il regista Ivan Cotroneo e Vittoria Schisano, reduci dal successo della serie Netflix “La vita che volevi”.