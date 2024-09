Probabili formazioni Juventus-Napoli | quinta giornata Serie A 2024 2025

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 19 settembre 2024) Ledi, match delladi. La partita è in programma alle 18:00 di sabato 21 settembre all’Allianz Stadium e sarà visibile in esclusiva su Dazn. Bianconeri imbattuti, è vero, ma reduci da due 0-0, viceversa gli azzurri hanno perso all’esordio ma poi le hanno vinte tutte e dunque arrivano a questo scontro diretto davanti in classifica. Sportface.it vi offrirà approfondimenti sulle possibili scelte dei due allenatori per questo anticipo della, andremo dunque a scoprire assieme le possibili scelte di Thiago Motta e Antonio Conte.– Ancora fuori Conceicao, con Vlahovic ci sono Yildiz, Nico Gonzalez e Koopmeiners. Uno tra Thuram, Douglas Luiz e Locatelli si accomoda in panchina.– Squadra che vince non si tocca, dunque McTominay ancora in panchina e in campo confermato Anguissa.