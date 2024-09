Prevenzione cardiologica CardioBreast Dragon Boat Festival fa tappa a Avigliana

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 19 settembre 2024) Roma, 19 set. (Adnkronos Salute) - Pagaie e visite cardiologiche gratuite per un cuore in salute arrivano a(Torino) il 21 settembre, nella secondadella terza edizione del, la manifestazione promossa dall'Istituto nazionale ricerche cardiovascolari (Inrc) con la collaborazione della Federazione Italiana(Fidb) e il contributo non condizionato di Daiichi Sankyo Italia. Sabato mattina, partendo dalle sponde del lago di, in corso Laghi 292, le 'esse di', al motto di "il Drago non si combatte, si cavalca!" si sfideranno in una gara amichevole tra squadrefemminili costituite da donne operate di tumore e, al termine dell'esibizione, condivideranno le loro esperienze di vita e sportive con pubblico e supporter. Per tutta la durata della manifestazione, dalle 9.