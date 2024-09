Porto San Giorgio si procurano con l' inganno video hard di un giovane e lo ricattano | arrestati

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 19 settembre 2024) Fermo, 19 settembre 2024 – Con uno stratagemma utilizzato spesso sui social si sono procurati deia luci rosse di unsangiorgese e hanno deciso di utilizzarli per ricattare la vittima. Hanno dovuto però fare i conti con i carabinieri che, dopo aver ricevuto la segnalazione del, hanno teso una trappola ai ricattatori e li hanno. In manette sono finiti due ragazzi italiani di origini magrebine, residenti nell’entroterra maceratese, rispettivamente di 18 e 19 anni. Per loro è scattata l’accusa di estorsione. C’è anche, una ragazza, una terza complice, che è ancora in fase di identificazione. I militari dell’Arma diSan, nei giorni scorsi hanno concluso positivamente le indagini avviate a seguito di un caso di cosiddetto revenge porn avvenuto nel comune costiero. I due autori del reato sono statiin flagranza.