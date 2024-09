Più di 500 interventi dei pompieri | persone bloccate in casa portate in salvo in elicottero - VIDEO

Leggi tutta la notizia su ravennatoday

(Di giovedì 19 settembre 2024) Vigili del fuoco al lavoro senza sosta da mercoledì in Emilia-Romagna per far fronte ai danni causati dall’intensa ondata di maltempo che sta colpendo la regione. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati oltre 500di soccorso. La situazione più critica è nel territorio della provincia