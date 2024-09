Piemonte no all’esercito nelle scuole | la lettera dell’osservatorio contro la militarizzazione

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 19 settembre 2024) Fuori i militari dalle aulesi. A chiederedi stare lontano dagli studenti è un gruppo di docentiladellee delle università, preoccupato dal’iniziativa del Comando militare della Regione. A far scattare l’allarme è la circolare del 21 agosto scorso inviata a tutti i dirigenti scolastici e ai direttori degli Ambiti Territoriali (ex provveditorati) con cui l’esercito fa sapere che “organizza per gli studenti degli istituti scolastici di primo e secondo grado delconferenze di orientamento e di informazione e visite scolastiche presso i reparti della Forza Armata”. La proposta ha fatto rabbrividire molti maestri e professori che hanno scritto ai consigli d’istituto e ai collegi docenti per denunciare – a detta loro – l’assoluta irricevibilità dell’iniziativa.