Percorsi in classe per contrastare le dipendenze da droga NOTA e materiali per insegnanti

Leggi tutta la notizia su orizzontescuola

(Di giovedì 19 settembre 2024) Le nuove Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica prevedono tra gli altri puntieducativi per il contrasto alleda droghe. Condel 18 settembre il MIM evidenzia il ruolo centrale della scuola nella prevenzione di sostanze stupefacenti e trasmette iutili per gli. L'articoloinperledaper