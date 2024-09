Perché non devi togliere il bambino dal seggiolino per auto troppo presto | l’errore che fanno 4 genitori su 5

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di giovedì 19 settembre 2024) Una recente ricerca americana ha mostrato che quando i bambini iniziano a crescere, moltisi dimostrano molto meno attenti in fatto di sicurezza in. Per gli esperti però, l'utilizzo delrialzato non solo soddisfa un obbligo di legge, ma rappresenta uno strumento indispensabile per salvaguardare l'incolumità dei giovani passeggeri.