Ounas dallo Scudetto col Napoli allo svincolo dal Lille | l’ex azzurro è ancora senza squadra

Leggi tutta la notizia su dailynews24

(Di giovedì 19 settembre 2024) Molti sono i calciatori su cui ha puntato ilnegli anni precedenti. Tra questi vi era anche Adam, le cui qualità non sono mai state messe in discussioni. Il suo talento era però discontinuo e per questo non è riuscito a conquistare un posto da titolare. La decisione, quindi, di lasciareper L'articolocoldal