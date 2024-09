Orsini ' solidarietà a abitanti e imprese della Romagna'

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 19 settembre 2024) "Esprimo la miaa tutti glie a tutte le, per il disastro che li sta nuovamente colpendo in queste ore", scrive su Instagram, Facebook e Linkedin il presidente di Confindustria, Emanuele. "Ieri", dall'assemblea annuale dell'associazione degli industriali - prosegue -, "abbiamo ribadito che serve subito occuparsi delle infrastrutture, anche regionali, necessarie per contenere il livello delle acque dei fiumi con adeguate casse di espansione. Sappiamo tutti come gli interventi di messa in sicurezza idraulica siano fondamentali visto che i fenomeni atmosferici, una volta considerati straordinari, stanno diventando frequenti e sistematici".