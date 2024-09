Operaio ucciso dal bobcat tre condanne per l’incidente al cantiere del nuovo Inrca

Leggi tutta la notizia su anconatoday

(Di giovedì 19 settembre 2024) ANCONA - Aveva un caffè in mano quando il collega che manovrava unlo colpí inavvertitamente con una pala meccanica che lo uccise sul colpo. Si è chiuso il processo per la morte di Pasquale Marigliano, l'di 49 anni, originario di Casavatore, in provincia di Napoli, deceduto il 15