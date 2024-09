Ombre russe sul voto | Gli Usa non sono pronti

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 19 settembre 2024) "Gli Usa nonancoraagli inevitabili attacchi della Russia alle elezioni". È l’allarme lanciato dall’ex procuratore speciale per il Russiagate Robert Mueller (foto) in un libro. Il video di una giovane nera sulla sedia a rotelle che accusa Kamala Harris di averla investita e lasciata paralizzata in un incidente a San Francisco 13 anni fa, secondo il rapporto Microsoft sulle minacce digitali, è uno degli esempi più inquietanti della campagna di disinformazione che la Russia ha lanciato.