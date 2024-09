Non si fermano all' Alt notte di inseguimenti nel Brindisino | un arresto e un incidente

Leggi tutta la notizia su brindisireport

(Di giovedì 19 settembre 2024) BRINDISI -movimentata quella appena trascorsa per i carabinieri di Brindisi e Torchiarolo, due soggetti, in due momenti distinti, non si sono fermati all'Alt provocando un inseguimento. In un caso il conducente è stato arrestato, nell'altro si è verificato untra l'auto del