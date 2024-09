Non conosco bene la vicenda Ma Salvini Open Arms sconcertante Dacia Maraini | ecco cos' è la sinistra

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 19 settembre 2024) Non il modo migliore per iniziare il proprio intervento in diretta televisiva., ospite di David Parenzo a L'aria che tira su La7, si è resa protagonista di un contorcimento piuttosto sorprendente. Invitata per parlare del caso- e, quindi, dell'operato di Matteo- la scrittrice ha ammesso senza giri di parole di non conoscere a fondo né i fatti di quella, né tanto meno le leggi che l'ex ministro dell'interno, stando a quanto sostiene l'accusa, avrebbe violato. "Io nonla situazione e nonle leggi", ha esordito così. Non un ottimo inizio. La scrittrice, però, ha comunque voluto dire la sua sul caso, concentrandosi soltanto sul ruolo che la magistratura deve avere in un Paese democratico come l'Italia. "Quindi posso dire una cosa - ha proseguito-.