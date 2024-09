Non c' è sangue | Avis cerca donatori a Torino e festeggia 95 anni

Leggi tutta la notizia su torinotoday

(Di giovedì 19 settembre 2024) Com una festa di tre giorni per i suoi 95lancia l'appello perre nuovi. Soprattutto giovani, perché manca il ricambio generazionale. Da domani, venerdì 20 settembre, fino a domenica sono in programma incontri dedicati all'associazione, di cui la sezione torinese è