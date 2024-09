Nella notte ha ceduto l' argine del fiume Montone tra Forlivese e Faentino - VIDEO

Leggi tutta la notizia su ravennatoday

(Di giovedì 19 settembre 2024) Hanel corso della nottata l'sinistro dela Villanova di Forlì,zona di via Zignola. Una rottura quindi nel territorio, ma non lontano dai Comuni di Faenza e Russi. Una rottura avvenuta in prossimità della stazione di rilevamento di Ponte Braldo, dove