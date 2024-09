Nasrallah ' Israele ha superato tutte le linee rosse'

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 19 settembre 2024) "Il nemico israeliano ha preso di mira migliaia di cercapersone e ha così violatole leggi hale". Lo ha detto il leader degli Hezbollah libanesi, Hassan, nel suo discorso televisivo. "Il numero di combattenti con lesioni agli occhi è elevato e c'è pressione sugli ospedali, che stanno facendo un grande sforzo". "Alcuni nostri feriti sono stati trasportati per le cure in Siria o in Iran".