Napoli San Gennaro fa il miracolo | il sangue si è sciolto alle 10 L' annuncio dell' arcivescovo calabrese Mimmo Battaglia

Leggi tutta la notizia su feedpress.me

(Di giovedì 19 settembre 2024) Si è ripetuto questa mattina ildi San. L’ai fedeli10 in punto dall’di, don(il monsignore nativo di Satriano in provjncia di Catanzaro). La liquefazione deldel santo Patrono diè avvenuta primaa Celebrazione eucaristica nel Duomo come sempre affollato di fedeli . Ilnell’ampolla, portata a spalla