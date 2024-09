Musica in famiglia al Parco della Repubblica con l' evento Music together with Elisa

Leggi tutta la notizia su modenatoday

(Di giovedì 19 settembre 2024) Appuntamento alsabato 21 settembre - alle dieci per i bimbi 0-8 mesi e alle 11 per gli 0-5 anni - con l'". Spiega l'organizzatrice: "Cogli l'occasione per passare un sabato mattina inin compagnia delle migliorihe di