Motori ci sono tre opzioni

(Di giovedì 19 settembre 2024) Volvo EX30, esclusivamente 100% elettrica, è disponibile in tre diversedizzazioni: Single Motor, Single Motor Extended Range e Twin Motor Performance. La prima, a motore singolo e a trazione posteriore, ha un’autonomia di 337 km nel ciclo combinato e di 441 km solo in città. La versione Extended Range, sempre a trazione posteriore, aumenta l’autonomia a 476 km nel ciclo combinato, mentre sale fino a 660 km nella guida urbana. Entrambe leSingle Motor erogano 272 cv di potenza. A trazione integrale è invece la variante Twin Motor Performance, che ha una potenza di 428 cv e che vanta un’autonomia di 450 km nel ciclo combinato e di 590 km in città. In tutte e tre le versioni è ovviamente presente un cambio automatico, così da poter conferire ancora più comodità al guidatore.