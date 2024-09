Morto Stefano Cantù ciclista caduto dopo incidente contro un pulmino

Leggi tutta la notizia su milanotoday

(Di giovedì 19 settembre 2024) È. L'uomo, 75 anni, era in ospedale da lunedì pomeriggio,essere stato travolto mentre pedalava con la sua bici in corso Europa, a Cassano D'Adda (Milano).lascia moglie e quattro figli: al momento della morte dell'uomo, noto per il suo impegno nel volontariato