Misurare il mondo per non restare indietro | torna il Cicap Fest

Leggi tutta la notizia su padovaoggi

(Di giovedì 19 settembre 2024) Mai come in un’epoca complessa quale è la nostra, segnata da sfide e accelerazioni, è cruciale possedere gli strumenti per analizzare, comprendere quanto accade intorno a noi e interpretare il racconto che ne viene dato, per contrastare le fake-news e promuovere il valore delle evidenze