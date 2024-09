Milano-Cortina 2026 servono volontari | Jannik Sinner è il primo che ha detto ‘sì’

Leggi tutta la notizia su periodicodaily

(Di giovedì 19 settembre 2024) (Adnkronos) –, ormai è noto, iniziò la carriera da atleta come sciatore prima di diventare tennista. E se non potrà competere alle Olimpiadi diha deciso di esserci comunque in qualità dio e di ambassador. "Non si può fare un'Olimpiade senzae ilo d’eccezione per