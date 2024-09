Milan in crisi | Ibrahimovic pronto a sconvolgere tutto prima del derby

Leggi tutta la notizia su europa.today

(Di giovedì 19 settembre 2024) Non c’è un attimo di tranquillità in casa, infatti, in una delle settimane più importanti della stagione, il rapporto tra dirigenza e allenatore appare sempre più in bilico.Secondo quanto riportato da “calciomercato.com”, Zlatan, molto criticato per il suo atteggiamento