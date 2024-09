Migranti Mediterranea denuncia Piantedosi per le deportazioni in Libia | “Viola il diritto internazionale”

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di giovedì 19 settembre 2024) L'ongSaving Humans hato il ministrodavanti al Tribunale per internazionale per le operazioni di respingimento inmesse in atto dalle autorità Italiane nell'ultimo anno. "Hanno violato la Convenzione di Ginevra sui profughi e rifugiati e la Convenzione di Amburgo sul soccorso in mare", è l'accusa.