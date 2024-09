Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di giovedì 19 settembre 2024) Una ragazzina inglese di 10 anni sta per percorrere la distanza tra le due capitali europee in sella alla sua bici. L’iniziativa servirà a raccogliere fondi per la ricerca sull’epilessia, malattia che affligge anche il cuginetto dalla piccola ciclista.