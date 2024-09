Messina-Casertana al Franco Scoglio nel ricordo di Schillaci e Argurio 

Leggi tutta la notizia su messinatoday

(Di giovedì 19 settembre 2024) La partita, in programma venerdì (inizio ore 20.45) allo stadio "", aprirà la 5^ giornata del girone C del campionato di serie C nell'emozionatodi Totòe Christian Argurio. La squadra giallorossa è chiamata a riscattare la sconfitta rimediata a