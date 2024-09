Mercato invernale Il Milan ha sondato la strada Osimhen

Leggi tutta la notizia su dailynews24

(Di giovedì 19 settembre 2024) Dopo aver capito che Napoli non era più casa sua, Victorha ufficialmente optato per il trasferimento in prestito al Galatasaray. Una scelta quasi obbligata per evitare i restare in panchina almeno fino alla prossima sessione di. In casa Napoli, infatti, le opzioni per la cessione erano ormai scarsissime. L’offerta più alta è L'articolo, Ilhala