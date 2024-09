Mercatino delle opere dell' ingegno un weekend con manufatti in esposizione

Leggi tutta la notizia su ferraratoday

(Di giovedì 19 settembre 2024)e produzioni artigianali sono in mostra e in vendita nei gazebo, destinati a essere allestiti in occasione del, in programma per tutta la giornata nel fine settimana di sabato 21 e domenica 22 settembre dalle 9 alle 19, nelle piazze Castello e