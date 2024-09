Mercalli a Meloni | “Il clima se ne frega degli interessi di Confindustria e dei giochi di palazzo”

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di giovedì 19 settembre 2024) Iltologo Luca: "La scienza non è ideologica, ed è inquietante la retromarcia di Giorgiasulle politiche di decarbonizzazione proprio mentre l'Emilia Romagna è sommersa dall'acqua. Non possiamo dire alla fisica del: 'Stai ferma, abbiamo bisogno di altri vent'anni per fare un piacere al presidente di'".