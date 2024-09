Meloni pragmatica e capace l' elogio del progressista Guardian gela la sinistra

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di giovedì 19 settembre 2024) Un «politico pragmatico e», che in due anni «ha sorpreso molte persone». È il ritratto che il quotidiano- punto di riferimento dei progressisti britannici - fa di Giorgia, in un lungo articolo nel quale ricostruisce la carriera della presidente del Consiglio. Partendo dal G7 in Puglia, dove la premier ha incontrato i leader più potenti del mondo, il giornale sottolinea la «sicurezza di sé di una stella politica emergente che, dopo l'ottimo risultato alle elezioni europee solo pochi giorni prima, era il leader politico più in voga in Europa». «ha lavorato duramente per raggiungere la rispettabilità che è sfuggita ad altri partiti di destra come il Rassemblement National di Marine Le Pen - prosegue il- È stata ricevuta alla Casa Bianca da Joe Biden ed è stata accettata dai partiti centristi all'interno dell'Ue.