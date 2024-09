Medjugorie il Vaticano non riconosce i miracoli e blocca i veggenti ma autorizza il culto spirituale

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di giovedì 19 settembre 2024) Via libera alpubblico a Medjugorje ma non per incontrare i presunti. Gli elementi raccolti permettono dire che sono presenti le condizioni per procedere alla determinazione di un ‘nihil obstat’. “È arrivato il momento di concludere una lunga e complessa storia attorno ai fenomeni spirituali di Medjugorje. Si tratta di una storia in cui si sono susseguite opinioni divergenti di vescovi, teologi, commissioni e analisti”, sottolinea ‘La Regina della Pace’, Nota sull’esperienzalegata a Medjugorje meta di pellegrinaggi da tutto il mondo con un indotto complessivo attorno agli 11 miliardi, firmata dal cardinale Víctor Manuel Fernandez, e da mons. Armando Matteo prefetto e segretario per la sezione dottrinale del Dicastero per la Dottrina della Fede.