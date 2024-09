Medico e infermiera aggrediti al Sert

Leggi tutta la notizia su genovatoday

(Di giovedì 19 settembre 2024) Uno psicologo e un'in servizio presso ildi Lavagna in via Don Bobbio hanno subito un'aggressione da parte di un paziente. È successo intorno alle ore 12 di oggi, giovedì 19 settembre 2024.Sono prontamente intervenute le forze dell'ordine. Gli operatori sono stati portati in