Matteo Renzi dice che sul caso Regeni l’Italia non poteva fare di più

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di giovedì 19 settembre 2024)è stato sentito come testimone al processo per l'omicidio di Giulio, il ricercatore torturato e ucciso in Egitto. Secondo il leader di Iv, che all'epoca dei fatti era presidente del Consiglio, "l'Italia nondi più di quello che ha fatto".