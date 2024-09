Maltempo | presidente E Romagna ‘basta becero sciacallaggio destra’**

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 19 settembre 2024) Roma, 19 set. (Adnkronos) – ?Ci eravamo illusi per un attimo che, almeno stavolta, la destra non facesse. Non è passata la notte che hanno invece già replicato il film dell’anno scorso, diffondendo fake news e moltiplicando attacchi ad uso e consumo elettorale. Il paradosso è che, dopo aver voluto contro tutto e tutti tenere la gestione della ricostruzione post alluvione a Roma, scaricano poi tutte le responsabilità sul territorio. È indecente sia dal punto di vista istituzionale che dal punto di vista morale”. Così lafacente funzioni dell’Emilia-, Irene Priolo. “Nel merito: i fondi stanziati dal commissario sono stati tutti impegnati e quelli ancora da liquidare sono relativi a cantieri in corso o completati, per i quali si stanno realizzando i collaudi.