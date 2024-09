Maltempo la situazione in Emilia Romagna | oltre mille sfollati Verso un nuovo stato di emergenza

Leggi tutta la notizia su riminitoday

(Di giovedì 19 settembre 2024) "Abbiamo fatto bene a chiudere le scuole. Valuteremo dopo l'uscita della nuova allerta se mantenerla in alcuni ambiti anche per la giornata di domani". Lo dice la presidente dell'Irene Priolo durante il punto stampa in Regione sul. Le misure messe in campo ieri con