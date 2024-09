Maltempo la Fiom Cgil chiede alle aziende metalmeccaniche di aprire la Cassa Integrazione

Leggi tutta la notizia su forlitoday

(Di giovedì 19 settembre 2024) Ladi Forlì-Cesena proclama 8 ore di sciopero "a copertura delle assenze dei lavoratori per la giornata di giovedì e per tutta la durata dell'rta rossa". Comunica il sindacato: "In una situazione dirta rossa con ancora rischio esondazioni, allagamenti e frane, regione e comune