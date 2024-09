Maltempo in Emilia FdI si rivolge alla Corte dei Conti | La Regione non ha speso i soldi inviati dal governo Meloni

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di giovedì 19 settembre 2024) Ilche ha colpito l’Romagna registra un intervento duro da parte di Fratelli d’Italia che, attraverso la senatrice Marta Farolfi, peraltro componente della Commissione Ambiente di Palazzo Madama, accusa laguidata fino a poco tempo fa da Stefano Bonaccini di non avere adempiuto ai suoi doveri, preannunciando un espostodei. Le accuse di FdIsul“È vergognoso quanto sta avvenendo nella mia Romagna-esordisce Marta Farolfi. Ancora frane,gamenti, rotture, inondazioni, famiglie sfollate. Ilha messo a disposizione della agenzia per la sicurezza territoriale ben 94 mln di euro ma ne sono stati spesi solo 49, mentre per la sicurezza idraulica ne ha stanziati 120 mln di cui al momento non è statoun euro.Provincia di Ravenna sono stati assegnati 34,6 mln di cui spesi solo 1,5”.